Zidane à l'OM, l'énorme projet qui va tout casser

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête d’un successeur de Jean-Louis Gasset pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a discuté, il y a quelques temps, avec Claude Makélélé.

Tant que la saison n’est pas terminée, personne ne saura si Jean-Louis Gasset sera encore l’entraîneur de l’OM ou pas la saison prochaine. En fin de contrat à l’issue de sa mission de quelques mois, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a plus de chances de quitter son poste que de rester, mais si Gasset fait gagner l’Europa League à son club avec une qualification pour la Ligue des Champions au bout du compte, Pablo Longoria aura bien du mal à virer son coach français. En attendant de connaître l’avenir de Gasset, plusieurs noms d’entraîneurs ont circulé ces dernières semaines du côté de Marseille, et notamment celui de Claude Makélélé. Pourtant lié au PSG, pour son passé de joueur parisien (2008-2011) et son rôle d’adjoint dans la capitale (2011-2014), l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France a confirmé avoir eu des contacts avec l’OM il y a quelques mois.

Un duo Zidane - Makélélé Marseille ?

🔵⚪️ Claude Makélélé : "Si j’ai dit non pour entraîner l’OM ? Il y a eu des touches. Vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Donc oui il y a eu des touches, mais bon après, il n’y a pas eu du concret "



Sur la possibilité d’un duo Zizou / Makélélé à l’OM



" Je ne te dis… pic.twitter.com/vsSSlBPS2L — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 2, 2024

« Si j’ai dit non pour entraîner l’OM ? Il y a eu des touches. Vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Donc oui il y a eu des touches, mais bon après, il n’y a pas eu vraiment de concret. Un duo avec Zidane à l’OM ? Je ne te dis rien, mais je te dis : moi et Zizou, oui, ça ferait des étincelles parce que c’est un compétiteur et il sait que moi aussi je le suis. C’est sûr que les joueurs bosseraient dans de bonnes conditions, mais avec le sourire et l’envie de progresser et de tout casser. Ça c’est clair. Il n’y a que l’avenir qui nous le dira, mais Zidane, c’est mon ami », a balancé Makélélé dans une interview accordée au média Carré. Si sa venue en tant que coach principal ne ravirait pas vraiment les supporters marseillais, vu que Makélélé n’a que très peu d’expérience en tant que numéro un malgré des passages à Bastia (2014) et Eupen (2017-2019), son arrivée éventuelle dans les valises de Zinédine Zidane ferait rêver tout le monde. Surtout quand on connait la complicité entre les deux anciens joueurs, qui se répartissaient magnifiquement les rôles en équipe de France et au Real Madrid du temps de leur splendeur.