Le nouveau Neuer, le Bayern le vise en Géorgie

Alors que Manuel Neuer a atteint les 37 ans et sort d'une grave blessure à la jambe, le Bayern Munich réfléchit à lui trouver un successeur. Après Yann Sommer et Alexander Nubel, l'heureux élu serait géorgien.

Après une difficile saison 2022-2023, le Bayern Munich doit démarrer un nouveau cycle vertueux. Les Bavarois sont proches de signer Harry Kane pour compenser leurs manques en attaque. Derrière aussi le Rekordmeister a des chantiers à régler. Le poste de gardien de but n'est plus une valeur sûre depuis la grave blessure de Manuel Neuer. L'emblématique portier allemand de 37 ans s'était fracturé la jambe au ski juste après le Mondial au Qatar. Yann Sommer l'a remplacé le temps de la phase retour mais le Suisse n'entend pas être la doublure de Neuer à l'avenir. Ce n'est pas le cas non plus d'Alexander Nubel, lequel n'a pas fait forte impression lors de son prêt à Monaco il faut le dire.

Il faut donc un nouveau jeune talent pour prendre la suite de Neuer. Le Bayern Munich a peut-être trouvé l'homme idoine en la personne de Giorgi Mamardashvili. Le gardien géorgien de 22 ans a convaincu l'Europe dans les buts de Valence en Liga mais surtout en sélection. Déjà titulaire chez les A, il a performé lors du dernier Euro Espoirs dans son pays. Il a contribué au parcours de la Géorgie, laquelle a atteint les quarts de finale de la compétition. Selon Sky Sports Deutschland, le Bayern étudie actuellement la possibilité de recruter Mamardashvili mais il ne faudra pas trainer.

Mamardashvili, concrete name on the list of FC Bayern as revealed earlier. 🇬🇪



Personal terms, not an issues as player is keen on the move. Deal depends on the two clubs