L'OL s'inquiète pour ce fiasco à 32 ME

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Orel Mangala n'a plus joué en Ligue 1 depuis le 3 mars et le revers contre Lens. Le Belge a été régulièrement absent des listes de Pierre Sage à cause de blessures récurrentes. L'ombre d'un fiasco plane sur ce possible transfert à 32 millions d'euros.

Sauvé à 4 journées de la fin et encore candidat à l'Europe, l'OL doit une fière chandelle à ses recrues hivernales. Nemanja Matic, Said Benrahma, Malick Fofana ou encore Gift Orban ont tous joué un rôle dans les résultats positifs de l'OL en 2024. A leurs côtés, Orel Mangala fait presque figure de vilain petit canard. Le milieu de terrain belge n'est assurément pas le moins talentueux de la bande mais il est celui qui a bénéficié du temps de jeu le plus réduit par contre. Prêté par Nottingham Forest, il n'a disputé que 3 matchs de Ligue 1 et 3 rencontres de coupe de France seulement. En championnat, on ne l'a plus vu sur le terrain depuis le 3 mars dernier.

Mangala, futur accident industriel de l'OL ?

Depuis, il alterne les matchs passés intégralement sur le banc et les non-convocations dans le groupe de Pierre Sage. Fâcheux quand on sait que l'OL a déboursé 11,7 millions d'euros pour le faire venir en prêt et qu'il pourrait payer 32,7 millions au total pour le transférer définitivement cet été. Ce serait alors le transfert le plus onéreux de l'histoire du club rhodanien. Une somme monstrueuse pour un joueur toujours derrière le trio Matic-Caqueret-Tolisso dans la hiérarchie. Le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet tire la sonnette d'alarme.

Football. OL : Orel Mangala « n’a pas disparu » assure son coach Pierre Sage https://t.co/2t40vkh2QQ #TeamOL #OL — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 27, 2024

« Concernant Mangala, le problème est surtout celui du rapport entre ses performances, plutôt neutres quand il joue, et son prix, assez exorbitant. L’OL a payé 11,7 ME pour l'arracher en prêt à Nottingham Forest, afin de rentrer dans les clous de la DNCG, mais il faudra encore débourser 17,5 ME pour l'acquérir cet été, sans compter 3,5 ME de bonus. Le transfert du Belge pourrait donc coûter au final 32,7 ME, soit un record dans l'histoire de l'OL, et cela paraît élevé pour un joueur qui n'a jamais dépassé la trentaine de matches par saison depuis qu'il est professionnel, handicapé par sa fragilité », prévient-il dans le quotidien sportif français. Si Pierre Sage s'est voulu rassurant en indiquant que Mangala n'avait pas « disparu » en conférence de presse, les supporters de l'OL craignent déjà de revivre le destin mouvementé des deux recrues onéreuses du club : Yoann Gourcuff et Jeff Reine-Adelaide.