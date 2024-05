TV ‍: LOSC - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Trois semaines avant de se déplacer à nouveau au Stade Pierre Mauroy pour disputer la finale de la Coupe de France face au PSG, l’Olympique Lyonnais affrontera le Lille OSC dans un match capital dans la course à l’Europe.

Quelle heure pour LOSC – OL ?

Sans match le 5 mai, en raison d’un hommage national aux victimes du drame de Furiani, la 32e journée de Ligue 1 est complètement éclatée entre vendredi, samedi, lundi et dans 10 jours pour les clubs européens comme le PSG et l’OM. Le gros match de cette première semaine de mai opposera donc Lille à Lyon. Cette rencontre se jouera ce lundi 6 mai à 21h00 au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre LOSC – OL ?

Même si le placement dans la semaine change, ce match entre le LOSC et l’OL aura droit au même dispositif TV que d'habitude. Il sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, Vincent Petitpez sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol avec ses consultants Cris et Adil Rami.

Lille – OL ce lundi 06/05 à 21h sur Prime Video

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @VincentPetitpez

Présentateur : @ThibaultLeRol, avec Cris et Adil Rami pic.twitter.com/wEElPCV78C — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) May 2, 2024

Les compos probables de LOSC – OL :

Bien parti pour finir dans le Top 4 du championnat de France pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, le LOSC a envie de distancer ses rivaux de derrière tout en tentant de rester à l’affût pour la troisième place, occupée par Brest. C’est donc avec l’objectif de l’emporter devant son public que les Dogues affronteront les Gones ce lundi. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca aura un groupe complet à sa disposition.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily - Angel Gomes, Bentaleb - Zhegrova, Yazici, Cabella - David.

Revenu aux portes de l’Europe grâce à sa belle victoire contre Monaco la semaine passée (3-2), l’OL peut encore rêver des 6e et 7e places du championnat. Mais pour s’offrir un sprint final intéressant, avant de se plonger sur sa finale de Coupe de France à Lille, Lyon va devoir réaliser un petit exploit du côté du LOSC, un club très solide à domicile. Pour cette rencontre, Pierre Sage aura un groupe bien fourni à sa disposition.

La compo probable de l’OL : Lopes - Maitland Niles, Caleta Car, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Benrahma.