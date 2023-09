OL et PSG dans une grande bagarre européenne au mercato

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'Europe du football est en ébullition ! La raison ? Une jeune pépite brésilienne de 17 ans évoluant à Flamengo et prénommé Lorran. Les prétendants pour son transfert sont très nombreux, l'OL et le PSG sont de la partie.

Malgré les difficultés de la Seleçao ces dernières années, le Brésil reste une terre fertile en talents du football. Les clubs européens sont toujours preneurs des pépites brésiliennes mais, avec la forte concurrence, ils doivent s'y prendre de plus en plus tôt. Le Real Madrid l'a bien montré avec Vinicius, Rodrygo et dernièrement Endrick, qui arrivera en Espagne en janvier 2024. Miser sur les Brésiliens peut rapporter gros sur le terrain, si on s'y prend tôt et qu'on y met le prix adéquat. Ils sont nombreux à l'avoir compris en Europe, déferlant en nombre auprès de Flamengo. Le club carioca possède un jeune milieu de grande qualité Lorran, 17 ans seulement.

Au moins 6 clubs déjà sur Lorran

Né en 2006, Lorran n'a pourtant pas encore joué en championnat brésilien avec Flamengo. Il n'a disputé que 4 matchs de coupe de l'Etat, marquant un but pour devenir le plus jeune buteur de l'histoire du club à 16 ans et 6 mois. Souvent cantonné à l'équipe U20, il a déjà gagné un trophée majeur en carrière : un titre mondial chez les moins de 17 ans avec le Brésil en 2019. Tout ceci combiné à des gestes techniques remarqués par les scouts européens lui amènent 6 clubs sur le pas de la porte selon le journaliste Ekrem Konur.

🚨Real Madrid, Lyon, PSG, Liverpool, Manchester United and Chelsea are interested in Brazil and Flamengo's 17-year-old midfielder Lorran.🇧🇷 #CRF 🔴⚫ #VamosFlamengo pic.twitter.com/o5BT3zUD0W — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 29, 2023

« Le Real Madrid, Lyon, le PSG, Liverpool, Manchester United et Chelsea sont intéressés par le milieu du Brésil et de Flamengo âgé de 17 ans Lorran », a posté Ekrem Konur sur X. Des prétendants plutôt logiques avec des habitués du championnat brésilien (OL, Real, PSG) et des gros dépensiers du mercato (Liverpool, Manchester United, Chelsea). Si le PSG a une carte à jouer sur ce dossier, ce sera évidemment plus difficile pour l'OL et ses faibles finances d'autant que le prix va naturellement grimper avec la forte concurrence.