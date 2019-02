Officiel : Yacine Adli du PSG à Bordeaux !

Dans : Mercato, Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Comme prévu, et malgré une longue attente, Yacine Adli est bel et bien un Bordelais ! Placardisé au Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel ne lui a pas fait confiance, le jeune milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans et demi chez les Girondins. Pour s'attacher les services du joueur de 18 ans, le FCGB a déboursé un chèque de 5,5 millions d'euros. À noter que le PSG a négocié un pourcentage à la revente pour l'ancienne pépite de son centre de formation.

Les parisiens aiment bien s'installer à Bordeaux. La preuve... pic.twitter.com/ps1wON68vF — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 31 janvier 2019

Bienvenue Yacine Adli ! Le jeune milieu de terrain du @PSG_inside s'est engagé pour 4 ans et demi avec le club !

👉 https://t.co/MeUud5SC19 pic.twitter.com/pzBuccUMHj — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 31 janvier 2019