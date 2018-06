Officiel : Wayne Rooney quitte Everton pour DC United

Dans : Mercato, Premier League.

A un an de la fin de son contrat, Wayne Rooney a rejoint la franchise de DC United en Major League Soccer. L’attaquant international anglais, qui était revenu à Everton il y a un an, n’a pas eu le rendement escompté et va tenter de donner un nouvel élan à sa carrière dans le championnat nord-américain. Il s’est engagé pour trois saisons et demi avec l’équipe de Washington, quadruple champion de la MLS. Il sera le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat, avec plus de 10 ME par an. Son premier match devrait être celui de DC le 14 juillet prochain.