Officiel : Nordi Mukiele annonce son départ de Leipzig

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Nordi Mukiele n'est plus un joueur de Leipzig. Le joueur français l'a annoncé il y a quelques minutes sur son compte Instagram. En Allemagne depuis 2018, le latéral droit aura disputé 144 matchs toutes compétitions confondues, atteignant notamment les demi-finales de la Ligue des champions en 2020.

Sur son compte Instagram, Mukiele n'a pas caché son émotion et remercié son ancien club ainsi que ses ex coéquipiers au travers d'un long message :

« Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait me sentir chez moi dès le premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées au club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre. À mes frères sur le terrain, gardons cet héritage vivant. Aux entraîneurs et au staff que j'ai eus durant ces 4 saisons : MERCI. Avec vous, j'ai découvert les plus hauts niveaux du football. Aujourd'hui, je suis un meilleur joueur mais aussi un meilleur être humain et j'ai pu réaliser certains de mes rêves personnels aussi grâce à vous ».

Nordi Mukiele va s'engager désormais au PSG pour les 5 prochaines saisons. ll viendra pour concurrencer Achraf Hakimi mais également Sergio Ramos.