Strasbourg dépouillé à la dernière minute, c'est terrible

Dernier jour du mercato, tout est possible, et le RC Strasbourg craint bien d’en être le témoin privilégié. Selon Fabrizio Romano, le club alsacien se fait attaquer par Nottingham Forest pour Matz Sels, son gardien belge qui est le dernier rempart efficace du Racing depuis 2018. Les Anglais ont bien l’intention de rafler la mise avec une offre qui ne pourra pas être refusée, et vont proposer 6 à 7 millions d’euros pour Matz Sels. Nottingham Forest a absolument besoin d’un gardien, et se lance sur plusieurs pistes mais Strasbourg pourrait bien perdre très gros en cas de départ de l’un de ses cadres dans la lutte pour le maintien.

🚨🌳 Nottingham Forest submit official proposal for Matz Sels — around €6/7m for experienced goalkeeper at Strasbourg.#NFFC keep working to find new GK on Deadline Day, next priority after Reyna and Ribeiro deals. pic.twitter.com/CC7MREbZ21