Officiel : Moussa Dembélé signe en Chine pour 12 ME

Milieu de terrain de Tottenham, Moussa Dembele s’est engagé en faveur du club chinois de Ghangzhou R&F, a fait savoir le club anglais ce jeudi. L’international belge de 31 ans s’était envolé il y a deux jours pour l’Empire du Milieu, mettant ainsi un terme à six ans et demi de présence chez les Spurs, et presque 250 matchs. Le transfert de ce joueur un temps ciblé par le PSG est annoncé à 12 ME.