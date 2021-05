Officiel : Maignan au Milan AC pour 15ME

Dans : Mercato.

Mike Maignan s'est engagé en faveur du Milan AC jusqu'en 2026 contre 15ME. Le club transalpin l'a annoncé officiellement.

Dans les tuyaux depuis quelques semaines désormais, l'arrivée de Mike Maignan en Serie A ne fait désormais plus aucun doute. Tout juste sacré champion de France avec le LOSC, le gardien, qui fait partie de la liste des Bleus pour l'Euro, s'est engagé jusqu'en 2026. Milan a déboursé 15ME pour s'attacher ses services, et a officialisé l'arrivée de Maignan via un communiqué ce jeudi après-midi.

« L'AC Milan a le plaisir d'annoncer la signature du joueur français Mike Maignan du LOSC Lille, qui rejoindra le Club à partir du 1er juillet 2021. Le gardien de but a signé un contrat avec les Rossoneri jusqu'au 30 juin 2026 et portera le maillot numéro 16 » a écrit le club italien. À Milan, Mike Maignan aura la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, qui faute d'accord avec les dirigeants, quittera le club libre cet été. Après le PSG et Lille, Mike Maignan découvrira donc l'étranger pour la première fois de sa carrière. Après Boubakary Soumaré (Leicester) et Christophe Galtier (Nice ou Lyon), il s'agit du troisième élément clé que le LOSC perd, et ce quelques jours seulement après son titre de champion de France.