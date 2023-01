Officiel : Karl Toko-Ekambi prêté à Rennes

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L’OL et le Stade Rennais ont officialisé le prêt de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais. L’attaquant camerounais rejoint le club breton sous la forme d’un prêt payant de six mois, sans option d’achat. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant, sans option d’achat, de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais jusqu’au 30 juin 2023 d’un montant de 1,5 M€, auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 M€ lié aux performances de Rennes en Ligue 1 et aux nombres de matches disputés par le joueur. », a fait savoir l’OL, qui a tenu à souligner que le salaire du Lion Indomptable était pris en charge par le Stade Rennais.