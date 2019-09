Officiel : Jérémy Ménez revient à Paris !

Dans : Mercato, Ligue 2, PSG.

Dans les petits papiers depuis quelques jours, le retour de Jérémy Ménez en France est désormais officiel. En effet, ce jeudi soir, le Paris FC a annoncé l’arrivée de l’attaquant de 32 ans pour une durée d’une saison. Libre depuis l’été dernier et son départ du Club América, l’ancien international français va donc retrouver son pays et plus précisément sa ville, où il a déjà évolué entre 2011 et 2014 sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Un recrutement qui ravit Pierre Ferracci. « Avec Jérémy Menez nous voulions renforcer le groupe qui est aujourd’hui un peu en difficulté. Il y a une belle histoire à raconter parce qu’il revient à Orly sur les anciens terrains du CFFP où il a grandi avant de rejoindre Brétigny et plus tard Sochaux. Jérémy vient donner un coup de main au Paris FC et s’engager dans le projet du club. Il sera un élément d’attractivité pour le club, mais c’est surtout sur le plan sportif qu’il aura les moyens d’apporter ses qualités à l’équipe, au club. C’est une image forte pour le Paris FC », a expliqué le président du PFC, qui sait que son club aura besoin d’un grand Menez pour sauver sa peau en L2, vu qu’après huit journées, le club francilien est dernier avec deux petits points...