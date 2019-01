Officiel : Denis Suarez signe à Arsenal

Sur le grill depuis des jours, le prêt payant de Denis Suarez à Arsenal a finalement attendu le 31 janvier pour être finalisé. Très peu utilisé à Barcelone, le polyvalent milieu de terrain est prêté avec option d’achat au sein de la formation d’Unai Emery. Avant cela, l’ancien sévillan a prolongé son contrat avec le club catalan, histoire d’être lié à Barcelone jusqu’en juin 2021. Arsenal récupère la charge intégrale du salaire de Denis Suarez.

Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉



Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋#HolaDenis 🔴