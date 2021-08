Officiel : Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Manchester United a officialisé le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, 12 ans après le départ du Portugais pour le Real Madrid.

Annoncé avec assurance à Manchester City ce matin, Cristiano Ronaldo a quitté Turin pour rejoindre Lisbonne dans la journée. Il a laissé Jorge Mendes négocier avec les Citizens, et l’offre semblait même sur le point d’être effectuée quand le dossier Manchester United est revenu sur la table. Les Red Devils ont tout balayé, convaincant sans problème le joueur de rejoindre son ancienne équipe. Ensuite, c’est allé très vite, l’accord avec CR7 a été trouvé instamment, et l’offre de 29 millions d’euros a été acceptée par la Juventus. Pour le Portugais, il s’agira d’un contrat de deux ans avec un salaire de 30 ME par an, assez proche de ce qu’il touchait à Turin.

La visite médicale du quintuple Ballon d’Or n'est pas encore programmée, alors que le joueur pourrait passe sa visite médicale au Portugal, et rester sur place pendant les matchs internationaux, pour ne revenir qu'ensuite pour sa présentation à la mi-septembre. Un incroyable retournement de situation, qui a fait passer Cristiano Ronaldo de traite à héros aux yeux des supporters de MU. Nul doute que ce come-back, même s’il ne garantit pas le succès de l’opération sur les deux prochaines saisons, permet au Portugais d’écrire une belle page de son histoire.

Cavani poussé dehors?

Manchester United s'offre donc un renfort de poids pour son attaque, qui comprenait déjà Anthony Martial, Mason Greenwood, Jadon Sancho et Marcus Rashford. Selon les indiscrétions de la presse anglaise, cette arrivée ne devrait pas pousser un joueur offensif sur le départ dans les prochains jours, même si Edinson Cavani craignait pour son temps de jeu pour la saison à venir.