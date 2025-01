100 ME par an, Neymar est payé pour tailler la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Après Cristiano Ronaldo, Neymar a lui aussi critiqué la Ligue 1 pour mettre en valeur la Saudi Pro League. Rien d’étonnant puisque les deux stars ont des millions de raisons d’effectuer cette comparaison.

La Ligue 1 n’a vraiment pas besoin d’une si mauvaise publicité. Et encore moins de la part de joueurs aussi populaires dans le monde. Quelques mois après ses premières critiques, Cristiano Ronaldo en a remis une couche sur le championnat survolé par le Paris Saint-Germain, et qui serait inférieur à la Saudi Pro League. L’attaquant d’Al-Nassr n’a pourtant jamais évolué en France, contrairement à l’ancien Parisien Neymar qui a confirmé l’opinion du Portugais.

Neymar fait son travail

Mais pourquoi cet acharnement ? La raison est simple pour le journaliste Adrien Mathieu : l’Arabie Saoudite s’est assurée de leur soutien en mettant la main à la poche. « Rémunéré à hauteur de 98 millions d'euros par saison, avec un salaire de 273 000 euros par jour, le Brésilien est l'un des sportifs les mieux lotis de la planète, a rappelé notre confrère du Point. En contrepartie, son club saoudien aurait bien aimé le voir jouer un peu plus souvent pour profiter de sa magie sur le terrain. Mais, en l'espace de dix-huit mois, l'attaquant n'a joué que sept matchs, pour un total dérisoire de quatre cent vingt-huit minutes sur le terrain. »

2 millions d’euros la minute, Neymar est vraiment le meilleur https://t.co/hYH75IeF6u — Foot01.com (@Foot01_com) January 10, 2025

« Si on ramène ce chiffre à son salaire, chaque minute jouée par Neymar a coûté 228 000 euros à Al-Hilal ! Le jackpot pour l'un, un fiasco économique pour l'autre, a souligné le journaliste. (…) Avec un salaire aussi démesuré, il ne faut pas s'étonner que Neymar défende le championnat où il évolue et en profite pour tacler la Ligue 1… Comme Cristiano Ronaldo, le Brésilien a estimé que l'Arabie Saoudite n'a rien à envier au championnat français et lui serait même passée devant aujourd'hui. Un discours pour tenter de se rassurer à l'heure où sa deuxième partie de carrière ressemble à un long chemin de croix. » Le football français peut donc s'attendre à de nouvelles attaques gratuites.