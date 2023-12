Neymar de retour à Santos, l’annonce fracassante

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Transféré par le PSG en Arabie Saoudite l’été dernier, Neymar songe déjà à son avenir et un retour au Brésil est dans la tête de l’ancienne star parisienne selon les déclarations du président du FC Santos en personne.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un très joli coup sur le plan financier en vendant Neymar pour 90 millions d’euros au club saoudien d’Al-Hilal. Malheureusement pour lui, le club saoudien n’a pas eu l’occasion de beaucoup profiter du talent de l’international brésilien puisque seulement cinq matchs après ses débuts en Arabie Saoudite, Neymar a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’une rencontre avec la Seleçao. Un coup dur pour Al-Hilal ainsi que pour le joueur, éloigné des terrains pendant plus de six mois et qui se pose déjà des questions au sujet de son avenir.

A en croire Marcelo Teixeira, président élu au FC Santos, Neymar a des envies de revenir au sein de son club formateur au Brésil. Teixeira en veut pour preuve une supposée conversation avec Neymar en personne durant laquelle l’ex-n°10 du Paris Saint-Germain lui a fait savoir que Santos pouvait lui réserver le n°11 car son retour était imminent. « Dimanche, j'ai reçu un appel de Neymar et il m'a dit : "Président, vous avez déjà retiré le 10 jusqu'à ce que vous reveniez en première division. Alors retirez le 11 jusqu'à ce que je revienne". Je suis déjà heureux, je suis déjà plein d'espoir » a commenté le président du FC Santos au Brésil, avant de poursuivre sur un potentiel retour du Ney.

Santos attend le retour de Neymar

« Je le soumettrai à notre groupe pour qu'il l'étudie. Nous attendons le retour de Neymar. Il me donne beaucoup d'espoir. Nous allons bientôt retirer le 10, puis le 11. Pelé ne peut plus porter le numéro 10. Il ne sera porté par une nouvelle star que lorsque nous monterons en première division. Et le 11 attendra également le retour de notre joueur vedette » a commenté le président du FC Santos, qui croit dur comme fer en un retour très rapide de Neymar. Reste que l’été dernier, l’ancien joueur du PSG et du Barça s’est engagé avec Al-Hilal jusqu’en juin 2025. Un départ dès l’été prochain semble donc improbable surtout que le club du Roi Pelé est descendu en deuxième division pour la première fois de son histoire cette saison.