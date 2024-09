Neymar et l'Arabie Saoudite, ça tourne au scandale

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Acheté l'été dernier au PSG par Al-Hilal moyennant 90ME, Neymar est toujours forfait. Et son retour sur les terrains n'est pas pour demain.

Avec le recul, Nasser Al-Khelaifi doit clairement se réjouir d'avoir poussé Neymar vers la sortie au mercato 2023. Car même si à l'époque certains voyaient dans cette décision du président du PSG un choix fait pour faire plaisir à Kylian Mbappé, il s'avère que finalement la star brésilienne n'a quasiment plus joué depuis qu'il a signé avec le club saoudien d'Al-Hilal. En effet, avant de se blesser gravement au genou avec l'équipe du Brésil le 17 octobre, Neymar avait disputé cinq rencontres avec sa nouvelle équipe.

Opéré en novembre 2024 d'une rupture du ligament croisé et d’un ménisque du genou gauche, la star brésilienne espérait pouvoir reprendre le football un an ou presque après ce coup dur. Mais les dernières nouvelles en provenance du clan Neymar ne sont pas bonnes, puisqu'il n'est désormais pas du tout certain que l'attaquant de 32 ans rejoue d'ici à la fin de l'année.

Neymar ne s'en sort pas

Neymar failed his physical & medical tests. He might need up to 2 more months to be ready to play for Al Hilal. pic.twitter.com/I52kr1MGuD — Transfer News (@TransfersLlVE) September 8, 2024

Tandis que les dirigeants d'Al-Hilal continuent à lui payer son salaire estimé autour de 175 millions d'euros par an, Neymar vient de passer des tests physiques afin de savoir s'il était enfin apte pour reprendre le chemin de la Saudi Pro League. Et selon plusieurs sources brésiliennes, le résultat est négatif, ce qui veut dire que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone ne reprendra au mieux que dans deux mois, même si là encore l'incertitude est grande. Au Brésil, certains en sont à se demander si Neymar sera un jour capable de retrouver son meilleur niveau, même si le joueur s'est un peu calmé sur le plan de sa vie privée.

En tout cas, pour Al-Hilal, la pilule passe d'autant plus que mal que la star de la Seleçao sera en fin de contrat en juin prochain. Son passage pourrait avoir coûté près de 350 millions d'euros pour son salaire, plus les 90 millions d'euros payés l'été dernier au PSG. Un transfert colossal pour un impact nul sur le plan sportif et médiatique.