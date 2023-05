Neymar annoncé, Manchester United prend la parole

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche à se défaire de Neymar cet été, et Manchester United est apparu comme un sérieux candidat. Le club anglais a des arguments à faire valoir, et son entraineur a même été interrogé à ce sujet.

Toujours blessé mais revenu en France pour la fin de sa rééducation, Neymar suit de loin les performances du PSG. Le meneur de jeu parisien fait plus l’actualité par les rumeurs de transfert dont il fait l’objet, sachant que Nasser Al-Khelaïfi envisage très sérieusement de s’en défaire cet été. Et cela malgré son contrat longue durée qui est toujours en vigueur. Mais son niveau de performance quand il est en forme est trop rare pour satisfaire son club actuel, qui estime que l’heure est peut-être venue de le vendre pour renouveler l’escouade offensive alors que Lionel Messi va aussi partir.

Sa porte de sortie se trouve probablement en Angleterre. Annoncé proche de Chelsea ou de Newcastle, Neymar fait l’objet d’un intérêt confirmé par L’Equipe de Manchester United. Du côté du club anglais, on reste toutefois très mesuré, à l’image de la récente déclaration à ce sujet de l’entraineur Erik Ten Hag. Le Néerlandais a sorti sa plus belle langue de bois quand il a été interrogé à ce sujet, avant le match de ce jeudi soir contre Chelsea. « Quand on aura des infirmations, on vous les donnera », a livré le coach des Red Devils, interrogé sur le lien établi entre Neymar et Manchester United.

Casemiro et la C1 décisifs pour Neymar

Seule certitude pour Ten Hag, le club anglais a désormais beaucoup plus d’arguments pour convaincre les recrues de prestige de venir. Des signatures comme celle de Casemiro ont permis de relever MU, qui doit désormais assurer sur ses deux derniers matchs pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Des points qui comptent beaucoup pour finaliser des arrivées de prestige telle que celle de Neymar. Surtout que le joueur du PSG est en contact régulier avec son compatriote Casemiro, et que cela pourrait entrer en ligne de compte pour le convaincre si jamais les deux clubs venaient à réellement discuter de ce possible transfert.