Navas s'est mis à genoux pour partir du PSG

Keylor Navas ne se fait plus d'illusions au PSG. Désormais troisième gardien dans la hiérarchie parisienne, il ne rêve que de partir. Une occasion s'est présentée au Real Madrid, son ancien club, avec la blessure de Courtois. Mais, le Costaricien n'a pas séduit.

Que le temps semble long pour Keylor Navas du côté de Paris. Le gardien de 37 ans n'a plus joué un match depuis le 20 mai dernier, c'était contre Arsenal lors de son prêt à Nottingham Forest. Depuis, une blessure au dos et une hiérarchie renouvelée au PSG l'ont écarté définitivement des terrains. Navas est désormais troisième dans la hiérarchie des gardiens du PSG. Gianluigi Donnarumma garde les buts parisiens et le jeune espagnol Arnau Tenas est devenu sa doublure. Convaincant face au Havre, l'ancien du Barça a séduit Luis Enrique et Navas ne peut qu'attendre son tour. Un scénario tellement frustrant quand on sait qu'il pourrait garder la cage du Real Madrid en ce moment.

C'est ce que révèle le quotidien madrilène Marca. Quand Thibaut Courtois s'est blessé aux ligaments croisés du genou cet été, les Merengues n'avaient plus de gardien de premier plan à utiliser. Selon Marca, ce poste libre a intéressé bien des gardiens en Europe, lesquels ont envoyé leur représentant négocier un transfert. Keylor Navas a été l'un des plus actifs sur ce sujet. Il est connu de tous que le Costaricien regrette son départ de Madrid, là où il a gagné trois ligues des champions de 2016 à 2018.

Surtout, il bénéficiait d'un cadre de vie idéal dans la capitale espagnole. « Un retour lui aurait également permis de retrouver de vieux amis et de retrouver sa vie à Madrid, une ville à laquelle il s'est parfaitement acclimaté et où lui et sa famille étaient heureux, bien plus qu'ils ne le sont aujourd'hui à Paris », écrit Marca. Malheureusement, son amour de Madrid et du Real n'ont pas suffi à convaincre les dirigeants madrilènes. Ces derniers ont refusé de le reprendre et ont privilégié le plus jeune Kepa (29 ans) pour suppléer Courtois. Après cet échec, Navas n'aura qu'une obsession en janvier : retrouver un club au plus vite pour montrer que son talent n'a pas disparu et pour reprendre du plaisir sur le terrain.