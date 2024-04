Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et McCourt, tout est faux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs ont beau se multiplier sur la vente supposée de l'OM à l'Arabie Saoudite, rien ne se passe. Et une source sûre confirme ce dimanche que rien n'est dans les tuyaux.

A chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour suffit aussi son info dans le dossier du possible rachat de l'Olympique de Marseille par un consortium mené par des Saoudiens. Tandis que Daniel Riolo voit plutôt l'Arabie Saoudite s'offrir l'AS Monaco et que Thibaud Vézirian affirme que le feu d'artifice sera somptueux dans les prochaines semaines ou mois à Marseille, Frank McCourt reste silencieux et loin de la cité phocéenne. Insider très bien informé sur tout ce qui concerne l'OM, et auteur de plusieurs scoops lors du mercato, le compte La Minute OM entre dans la danse et ce que média annonce sur X (anciennement Twitter) ne va pas faire plaisir aux supporters qui attendent avec impatience que McCourt vende l'Olympique de Marseille.

A l’heure actuelle, malgré toutes les informations qui circulent, rien ne laisse présager à une vente de l’OM dans les prochaines semaines d’après mes informations. pic.twitter.com/0gfMCS2sCi — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 27, 2024

En effet, La Minute OM révèle à ses 70.000 abonnés qu'il ne se passe rien du tout dans les coulisses de l'Olympique de Marseille et qu'une vente imminente à l'Arabie Saoudite n'est qu'un véritable mirage ou une invention. Face à tout ce qu'il se dit actuellement, l'insider marseillais préfère dire ce qu'il sait, même si cela n'est pas positif : « A l’heure actuelle, malgré toutes les informations qui circulent, rien ne laisse présager à une vente de l’OM dans les prochaines semaines d’après mes informations. » Forcément, certains mettent déjà en doute cette information du compte spécialisé, expliquant qu'il n'y connaissait en rien en business des entreprises et que les Saoudiens étaient déjà discrètement impliqués dans la gestion du club. D'autres ne sont pas réellement étonnés de cette annonce dans la mesure où ils sont persuadés que tout cela n'est que fantasme et que Frank McCourt ne négocie avec personne et n'a ouvert les portes du club à aucun investisseur. Le feuilleton de la vente OM ne va cependant pas s'arrêter là-dessus, chacun ayant ses propres sources.