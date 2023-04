N'Golo Kanté au Barça, la surprise de l'été prend forme

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat en juin prochain à Chelsea, N'Golo Kanté est plus proche que jamais d'un départ après 7 ans au club. Le milieu français est la cible principale du FC Barcelone et Chelsea s'est presque condamné lui-même à le voir partir.

N'Golo Kanté explique à lui seul pourquoi Chelsea a été en pleine dérive cette saison. Le milieu français a grandement manqué aux Blues après avoir été blessé pendant de nombreux mois. Son club s'est enterré dans le ventre mou du classement en Premier League et a été presque inexistant en coupe d'Europe. Aussitôt revenu, Kanté a montré pourquoi son absence avait énormément coûté à Chelsea. Son impact a été immédiat et bien plus important que de nombreuses recrues plus onéreuses au même poste. Pourtant, Chelsea n'a pas réussi à le sécuriser et il devrait partir libre l'été prochain.

Kanté au Barça, Chelsea l'a presque lâché

C'est d'autant plus fort que Chelsea n'a jamais activé l'option pour le prolonger mise à sa disposition et qui expire en mai. Un choix curieux qui peut s'expliquer par le fait de vouloir faire de la place dans la masse salariale. Les supporters enrageront mais le FC Barcelone jubile. Le club catalan lui fait une cour assidue depuis plusieurs mois. Selon le Daily Mirror, cela risque de porter ses fruits puisque l'option catalane prend de plus de plus de poids.

Chelsea star N'Golo Kante has emerged as a potential target for Barcelona this summer 🔵@TomHopkinson ✍️https://t.co/3sdBmxGo5S — Mirror Football (@MirrorFootball) April 22, 2023

Le Barça veut lui offrir un contrat de deux ans avec un salaire revu à la baisse. Les Catalans, encore fragiles financièrement, n'ont pas les reins aussi solides que Chelsea. N'Golo Kanté est vraiment vu comme le futur patron du milieu barcelonais. Le joueur français, certes souvent blessé ces derniers temps, conserve une belle cote grâce à des performances excellentes quand il est sur le terrain. Kanté ne viendrait pas seul en Catalogne puisque le Barça compte rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang avec lui, le Gabonais n'ayant pas fait son trou chez les Blues. S'il arrive à finaliser le volet financier, le club catalan a de quoi offrir une belle équipe à Xavi surtout si Lionel Messi est aussi de la partie. Les plus pessimistes doutent eux de la capacité du Barça à financer ces opérations et ce serait alors tout bénéfice pour le PSG, lui aussi très attiré par le talent de Kanté et dépourvu de grand milieu de terrain.