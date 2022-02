MU, PSG, Juve, Paul Pogba a fait son choix

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Il n’est pas le joueur libre le plus courtisé au monde, puisque Kylian Mbappé fait énormément parler, mais Paul Pogba sera peut-être celui qui générera le plus gros suspense, ou la plus belle surenchère, de l’été prochain.

L’international français sort de cinq saisons mitigées du côté de Manchester United, et il a principalement trois possibilités pour son avenir. Si le Real Madrid n’est pas totalement exclu, le club merengue ne peut pas être sur tous les fronts et ne priorise clairement pas La Pioche dans son mercato estival. Il reste donc Manchester United, persuadé que la prolongation de contrat est possible, contre une grosse prime à la signature, et en fonction des exigence du futur entraineur. Mais les performances de Paul Pogba à MU n’incitent pas à l’optimisme, la différence entre le salaire payé et le niveau de prestation étant régulièrement soulignée, dans la presse comme chez les supporters locaux.

Pogba devra baisser son salaire à la Juventus

Paul Pogba vient de marquer son premier but en Premier League depuis 13 mois. 🔴⚽️ pic.twitter.com/n6W4kgZluT — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2022

En cas de changement de club, la Juventus et le PSG se sont positionnés. Et à 28 ans, le buteur en finale de la Coupe du monde 2018 a une préférence. Selon le site turinois Il Bianco Nero, Paul Pogba a confié à ses proches qu’il souhaitait revenir à la Juventus, où il avait explosé entre 2012 et 2016, au moment où le club turinois était un prétendant légitime à la Ligue des Champions quasiment chaque saison. Un choix qui n’est toutefois pas définitif, car sur le plan salarial, la Juventus va lui demander un énorme effort, à savoir baisser son salaire d’au moins 20 %. Pas évident pour un joueur qui va signer là le dernier très gros contrat de sa carrière. C’est pourquoi le PSG, pour qui ce problème de salaire n’en est pas un, est toujours dans la course. Nasser Al-Khelaïfi rêve de récupérer un international français, et de faire plaisir également à Zinedine Zidane, qui voulait Pogba dans son effectif quand il était encore au Real Madrid. Pour zéro euro, le PSG peut lui offrir sans problème ce joli cadeau.