Dopage : Un joueur ciblé par Rennes contrôlé positif

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

A la recherche d’un défenseur cet été, le Stade Rennais n’arrive pas encore à trouver l’arrière qui va permettre de compenser la vente de Nayef Aguerd.

La dernière cible en date, va probablement devoir être abandonnée très rapidement. Florian Maurice lorgnait sur le défenseur de l’Atalanta Bergame Jose Luis Palomino, mais l’agence de presse italienne ANSA annonce que le joueur vient d’être testé positif à un contrôle anti-dopage. Le test surprise a eu lieu au début de la préparation de la saison, et le défenseur a vu une substance interdite être découverte : la nandrolone. Une substance bien connue en Italie puisqu’un énorme scandale de dopage avait été révélé au début des années 2000 avec ce produit, en compagnie de la créatine. Ce stéroïde est considéré comme dopant puisqu’il aide à produire de la testostérone notamment, de manière non naturelle. Le comité anti-dopage italien a immédiatement suspendu Palomino et le défenseur de 32 ans va attendre le résultat de l’échantillon B avant d’en savoir plus sur son cas.