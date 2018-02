MU : Pogba regrette d'être revenu et pense au Real Madrid

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Premier League.

Paul Pogba retrouve ses démons à Manchester United. Ancien joueur du club à ses plus jeunes années, le milieu de terrain n’avait jamais réussi à s’imposer, filant discrètement à la Juventus Turin où il avait totalement explosé. Revenu de manière spectaculaire chez les Red Devils à l’été 2016, la « Pioche » est branché sur courant alternatif, et n’est clairement pas le dépositaire du jeu mancunien, qui se cherche encore et toujours malgré des signatures majeures. Décevant à Newcastle le week-end dernier et envoyé sur le banc par José Mourinho, Pogba commencerait à se poser de sérieuses questions sur son avenir.

Selon L’Equipe, l’international français aurait confié à quelques coéquipiers, notamment français, qu’il regrettait d’être revenu à Old Trafford et que son rêve de rejoindre le Real Madrid un jour était toujours dans un coin de sa tête. Un discours qui est pour l’heure impossible à tenir tant MU a investi sur lui sur le long terme. Mais il faudra tout de même voir quelle sera la fin de saison chez les Red Devils, notamment en Coupe d’Europe, pour savoir si le spleen devait se poursuivre, et avoir des conséquences sur le marché des transferts.