Mourinho entraineur de Neymar, le PSG n'est pas concerné

Le Brésil est toujours à la recherche d'un sélectionneur, 6 mois après le Mondial 2022. La Seleçao a besoin d'un poids lourd pour le poste. Carlo Ancelotti se fait attendre depuis des semaines et c'est finalement José Mourinho qui pourrait en profiter.

Le Brésil a quelque peu perdu sa grandeur sur la planète football. Quoi de mieux qu'un grand nom sur le banc pour réveiller la Seleçao ? Après avoir épuisé les options internes ces dernières années (Dunga, Luiz Felipe Scolari, Tite et l'intérimaire actuel Ramon Menezes), les Brésiliens veulent un technicien étranger. Ils ont pensé à Joachim Low ou Zinedine Zidane mais celui qui s'est imposé comme une évidence était Carlo Ancelotti. Or, l'Italien est toujours entraîneur du Real Madrid et il veut aller au bout de son contrat actuel, lequel expire en 2024. Le Brésil peut-il attendre un an avant son arrivée ? Pas vraiment au vu des problématiques tactiques de l'équipe nationale.

Mourinho plébiscité par le président de la fédération

En attendant un changement de la part d'Ancelotti, le Brésil doit étudier d'autres pistes. Il semble que ce soit le cas avec notamment un intérêt pour José Mourinho. Ednaldo Rodrigues, le président de la Confédération Brésilienne de Football (CBF) l'a confirmé et de quelle manière. Interrogé par le quotidien espagnol AS, il a couvert d'éloges « le Special One » admettant à demi-mot qu'il serait un candidat idéal au poste de sélectionneur du Brésil.

« J’aime beaucoup Mourinho, c’est un grand entraîneur, avec une histoire importante et il a en sa faveur le témoignage de plusieurs joueurs brésiliens qui parlent très bien de lui », a t-il lâché en interview. Une manière peut-être de changer de fusil d'épaule pour la fédération brésilienne. Toutefois, il en faudra un peu plus pour convaincre l'exigeant portugais, encore sous contrat jusqu'en 2024 avec la Roma. Même s'il a montré des signes de lassitude à Rome, le PSG peut témoigner que Mourinho est tout sauf facile à attirer. Ces dernières semaines, il était même plus question d'une prolongation de contrat avec la Louve, même s'il ne faut jurer de rien avec le Special One. En tout cas, la cour que lui effectue le Brésil ne devrait pas le laisser insensible, lui qui se verrait bien être sacré champion du monde pour étoffer son incroyable palmarès. Cela lui permettrait ainsi de collaborer avec Neymar, qui se pose presque autant de questions sur son avenir au PSG que sur le long terme avec la Selaçao.