Messi déchainé avec le PSG, le film d'horreur de Cristiano Ronaldo

Manchester United ayant raté la qualification en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a fait part de sa volonté de quitter le club.

Absent de l’entraînement depuis la reprise il y a deux semaines, Cristiano Ronaldo ne compte pas revenir à Manchester United. L’international portugais, officiellement absent pour des raisons familiales, a fait part à son agent et à ses dirigeants de son désir de quitter les Red Devils. L’absence de Manchester United pour la prochaine édition de la Ligue des Champions n’est pas étrangère à cette volonté de partir de la part de Cristiano Ronaldo. Une évidence confirmée par le journal Sport en Espagne, qui explique que CR7 craint de perdre son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions. Actuellement à 140 buts en C1, le Portugais a 15 buts d’avance sur un certain Lionel Messi, lequel participera bien sûr à la Ligue des Champions la saison prochaine avec le PSG.

Cristiano Ronaldo a peur d'être dépassé par Messi

Cristiano Ronaldo craint une remontada express de Lionel Messi, une théorie d’autant plus possible dans le cas où l’international argentin tirerait les penaltys en Ligue des Champions avec le PSG. Devant le risque d’être dépassé par Lionel Messi, son ancien ennemi historique en Liga lorsque l’un évoluait à Barcelone et l’autre au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fait part à son agent Jorge Mendes de son envie de rejoindre un club qualifié pour la C1. Le Bayern Munich et Chelsea ainsi que le PSG ont été associés à l’ex-attaquant de la Juventus Turin mais ces deux derniers jours, c’est un possible transfert vers l’Atlético de Madrid qui agite les médias européens. En Espagne, on considère d’ailleurs que la venue de CR7 vers les Colchoneros est en très bonne voie. Il faudra toutefois pour boucler le deal que l’Atlético de Madrid se sépare d’un à deux gros salaires. Après cela, Cristiano Ronaldo pourra s’engager avec l’équipe de Diego Simeone et ainsi défendre ses chances de conserver son avance sur Lionel Messi au classement des buteurs en Ligue des Champions.