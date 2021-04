Mercato : Vinicius entre le PSG et Liverpool ?

Dans : Mercato.

Encore trop inconstant, Vinicius Junior peine à devenir un joueur indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Malgré son irrégularité et son manque d’efficacité, l’ailier brésilien de 20 ans est rarement blessé et enchaîne donc les matchs au Real Madrid cette saison. Avec trois buts et quatre passes décisives en Liga depuis le début du championnat, Vinicius Junior affiche des statistiques décevantes au vu de son potentiel immense. Loin d’être un grand fan du joueur, Zinedine Zidane pourrait donner son feu vert à un départ de Vinicius lors du prochain mercato. Et à en croire les informations obtenues par Diario Madridista, deux mastodontes européens sont en course pour signer l’ex-pépite de Flamengo : le PSG et Liverpool.

Vinicius « Klopp-compatible »

L’information n’avait pas été divulguée jusque-là mais il semblerait que Jürgen Klopp apprécie tout particulièrement les qualités de Vinicius Junior. Le manager de Liverpool estime que le Brésilien pourrait être compatible avec son dispositif en 4-3-3 et avec sa façon de jouer. Jürgen Klopp a peut-être le nez fin dans la mesure où Vinicius dispose en effet d’un profil similaire à celui de Sadio Mané, à savoir un ailier gauche extrêmement rapide, explosif sur les premiers appuis et capable de rentrer sur son pied droit pour finir les actions.

Le média espagnol croit savoir que les dirigeants de Liverpool seront très attentifs aux prestations de Vinicius lors de la double confrontation entre le Real Madrid et les Reds en quart de finale de la Ligue des Champions dans l’optique d’un éventuel recrutement cet été. En cas de coup de cœur, il faudra peut-être se bagarrer avec le PSG. En effet, il est rappelé que Leonardo est toujours très chaud sur le dossier Vinicius, bien que Mauricio Pochettino partage un peu moins son emballement. En ce qui concerne Paris, tout dépendra des éventuels départs de Kylian Mbappé voire de Moise Kean en attaque.