PSG : Leonardo à la manœuvre, il veut Vinicius !

Dans : PSG.

En cas de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG aimerait récupérer Vinicius Junior dans la transaction.

L’objectif absolu du Paris Saint-Germain est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, lequel expire en juin 2022. Si l’attaquant de l’Equipe de France venait toutefois à hésiter trop longtemps, le PSG pourrait alors se résoudre à vendre Kylian Mbappé lors du prochain mercato dans le but de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an et demi. Les courtisans de l’ancien Monégasque sont connus : Liverpool en Angleterre et le Real Madrid en Espagne. Sauf surprise, aucun autre prétendant ne devrait s’immiscer dans ce dossier. Et selon toute vraisemblance, c’est le Real Madrid qui est le grand favori. Grâce à Zinedine Zidane bien sûr, mais également grâce à un certain Vinicius Junior, le Brésilien ayant tapé dans l’œil de Leonardo selon ABC.

Le média confirme quelques vieilles rumeurs espagnoles en indiquant que l’attaquant du Real Madrid est l’un des joueurs courtisés par Leonardo dans l’optique du prochain mercato. Pas vraiment fan des échanges, le directeur sportif du PSG serait cette fois favorable à ce qu’un joueur d’un autre club soit inclus dans le transfert d’une star du Paris Saint-Germain. En effet, Leonardo aimerait beaucoup récupérer Vinicius Junior en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bien entendu, il ne s’agirait pas d’un échange sec. Si l’opération devait voir le jour, alors le club présidé par Florentino Pérez devrait rajouter au pot avec un chèque supérieur à 100 ME. Du côté du Real Madrid, nul doute que l’on se réjouira de cette information. Bien que titulaire dans les gros matchs du club merengue cette saison, Vinicius Junior n’est pas un joueur que Zinedine Zidane pleurera longtemps au vu de son manque d’efficacité, surtout si son départ lui permet de récupérer Kylian Mbappé…