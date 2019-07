Mercato : Un gros flop de Monaco pisté par le Bayern ?

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, Bundesliga.

Grand espoir du football allemand, Benjamin Henrichs ne s’est pas véritablement imposé à l’AS Monaco, où ses prestations irrégulières ne lui ont pas permis d’avoir les faveurs de Leonardo Jardim. Considéré comme un flop en Principauté, l’ancien défenseur du Bayer Leverkusen conserve tout de même une excellente cote en Bundesliga. A tel point que le géant bavarois serait prêt à poser 25 ME sur la table pour le recruter, selon les informations récoltées par nos confrères de L’Equipe.

« L'international Espoirs allemand plaît au Bayern Munich. Frustré par son faible temps de jeu en Principauté et le probable recrutement de Ruben Aguilar (Montpellier) au poste d'arrière droit, Henrichs serait partant pour rejoindre le club bavarois où il retrouverait Laurent Busser, le responsable du recrutement du Bayern, qu'il a croisé à Leverkusen » indique le média, qui précise par ailleurs qu’une potentielle offre de 25 ME serait refusée par Monaco, qui attend 35 ME cash pour Benjamin Henrichs. Cela fait cher le flop…