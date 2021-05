Mercato : Tolisso bradé à l'Inter, la dégringolade

Dans : Mercato.

Un temps détenteur du record du joueur le plus cher acheté par le Bayern Munich, Corentin Tolisso a depuis été battu dans cet exercice par Leroy Sané, Dayot Upamecano et surtout Lucas Hernandez (80 ME).

Mais le milieu de terrain français n’a surtout plus la confiance de son club, sans compter sa longue absence sur blessure. L’ancien lyonnais ne fait pas partie des plans du nouvel entraineur Julian Nagelsmann, qui invite ses dirigeants à s’en défaire. Surtout si cela lui permet de récupérer une cible de son choix. En effet, le coach du Bayern rêve de pouvoir faire venir Achraf Hakimi, qui s’est mis en évidence avec l’Inter Milan. Le club lombard vient toutefois, dans la foulée de son titre de champion d’Italie, d’annoncer son intention de limiter grandement les dépenses dans les prochaines années, pour faire face à la crise économique qui touche l’ensemble du monde du football. Ainsi, un transfert au Bayern Munich n’est pas impensable, surtout que l’international marocain est intéressé à l’idée de rejoindre le vainqueur de la Ligue des Champions 2020, annonce la chaine allemande Sport 1.

Mais pour réduire la facture, le club bavarois envisagerait de proposer l’un de ses joueurs français peu utilisés. Si Bouna Sarr ou Mickaël Cuisance, qui va revenir de prêt de l’OM, risquent de ne pas beaucoup faire rêver l’Inter Milan, l’intérêt serait plus important pour Corentin Tolisso. Le champion du monde, dont la valeur a grandement baissé pour atteindre 20 ME, n’a plus qu’un an de contrat et pourrait être tenté par l’idée de changer d’air pour éviter une saison sur le banc de touche. En tout cas, pour le moment, sa priorité est de disputer un match officiel avant la fin de la saison, sachant qu’il est blessé au tendon musculaire de la cuisse depuis le mois de février. Mais sa volonté farouche lui permet d’entretenir l’espoir de disputer l’Euro avec l’équipe de France, et pourquoi pas de montrer au Bayern Munich comme aux autres clubs intéressés par son profil qu’il est rapidement capable de revenir à son meilleur niveau.