Mercato : Sergio Ramos affole le PSG et la Juventus

Dans : Mercato.

En fin de contrat avec le Real Madrid à l’issue de la saison, Sergio Ramos figure d’ores et déjà dans le viseur de la Juventus, mais également du PSG.

Du haut de ses 34 ans, l’international espagnol fait toujours office de patron au Real Madrid. Titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane au côté de Raphaël Varane, le capitaine merengue est néanmoins dans une situation contractuelle assez floue. Et pour cause, son bail actuel expirera à l’issue de la saison et à en croire les informations de l’émission de télévision espagnole El Chiringuito, il n’existe pour l’instant aucune discussion entre le Real Madrid et Sergio Ramos au sujet d’une prolongation de contrat. Une brèche dans laquelle deux cadors européens aimeraient s’immiscer, à savoir la Juventus Turin… et le Paris Saint-Germain.

Du côté de la Veille Dame, c’est Cristiano Ronaldo qui aurait soufflé le nom de son ancien coéquipier au Real Madrid à sa direction. Il faut dire que malgré quelques embrouilles entre les deux hommes par le passé, le Portugais est conscient que la venue d’un joueur tel que Sergio Ramos pourrait transformer la Juventus Turin. Mais le Paris Saint-Germain, qui n’a pas compensé numériquement les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, serait également à l’affût. Le média espagnol va très loin en faisant savoir que les champions d’Italie et de France ont d’ores et déjà proposé un contrat à Sergio Ramos, lequel temporise en attendant de savoir si le Real Madrid se positionnera dans les semaines à venir. L’information est pour l’heure à prendre avec des pincettes, et demande bien entendu confirmation. Mais selon toute vraisemblance, Sergio Ramos pourrait être au cœur de l’un des feuilletons du prochain mercato…