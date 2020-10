PSG : 50 ME pour Cristiano Ronaldo, la folie du mercato ?

Dans : PSG.

L’été promet d’être plus mouvementé que jamais pour le PSG en 2021 avec notamment la gestion des dossiers Neymar et Kylian Mbappé.

La prolongation des deux stars du Paris Saint-Germain est un enjeu majeur pour le Qatar. Pour l’heure, aucun des deux dossiers ne semble réellement avoir avancé dans le bon sens. Et pour cause, Neymar n’a aucune raison de se presser pour signer un nouveau contrat avec le PSG tandis que de son côté, Kylian Mbappé a la tentation de découvrir l’étranger, d’autant plus que le Real Madrid et Liverpool sont prêts à casser leur tirelire pour s’attacher ses services. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront avoir les reins solides et auront l’obligation de se montrer très convaincants afin de retenir leurs deux pépites. Et en cas de départ de l’une d’elles, ils seront contraints de frapper un énorme coup sur le marché des transferts.

Selon les informations obtenues par Don Balon, le Paris Saint-Germain étudie la possibilité de s’offrir un certain Cristiano Ronaldo, uniquement en cas de départ de Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Le champion de France en titre estime que, malgré ses 35 ans, le Portugais serait le joueur parfait pour faire oublier le départ de l’enfant prodige du Paris Saint-Germain. Capable de jouer dans l’axe ou sur les côtés, véritable icone marketing, l’ancien attaquant du Real Madrid coche toutes les cases. Et son transfert serait d’autant plus facilement imaginable que de son côté, la Juventus Turin ne le retiendra pas pour des considérations uniquement financières. La crise du Covid-19 est passée par là et la Vieille Dame supporte de moins en moins facilement les émoluments colossaux de Cristiano Ronaldo. A tel point qu’en échange d’une indemnité de transfert avoisinant les 50 ME, les dirigeants italiens céderont certainement Cristiano Ronaldo. Une opportunité en or pour le Paris Saint-Germain de s’offrir l’une des plus grandes stars de l’histoire du football…