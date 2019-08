Mercato : Sané, Maguire, Dybala, l’Angleterre va tout faire péter

Dans : Mercato, Premier League.

Il ne reste plus qu’une petite semaine de marché des transferts en Angleterre, où les clubs ont été plutôt sages jusqu’à présent.

Mais cela pourrait changer de manière draconienne dans les prochaines heures, étant donné les dossiers en cours. Dispensé de match amical par son club, Harry Maguire est tout proche de devenir le défenseur le plus cher de l’histoire, puisque les positions entre Leicester, qui demande 93 ME, et Manchester United, qui vient d’offrir 88 ME, se rapprochent chaque jour. Autre montant spectaculaire, celui demandé par Manchester City au Bayern Munich pour Leroy Sané. A la recherche d’ailiers après les départs de Robben et Ribery, le club bavarois a effectué un incroyable effort en lâchant 80 ME. Mais The Telegraph annonce que City demande 150 ME pour lâcher son international allemand qui n’est même pas titulaire.

L’échange de l’été concerne lui Manchester United, qui compte envoyer Romelu Lukaku à la Juventus, et récupérer dans le sens contraire Paulo Dybala. L’Argentin a été dispensé d’entrainement pour réfléchir à cette possibilité, sachant que ses agents sont déjà à Manchester pour écouter l’offre salariale améliorée des Red Devils. De quoi mettre le feu à ces derniers jours, sachant que Tottenham est pressenti pour boucler la venue de Gionvani Lo Celso pour un transfert s’approchant des 60 ME. Sachant qu’Arsenal vient de faire signer Pépé pour 80 ME, seul Liverpool, champion d’Europe en titre, se satisfait de son effectif actuel pour le moment.