Mercato : Samir Nasri a été proposé à un club de L1, devinez lequel....

Dans : Mercato, Ligue 1, ASC.

Suspendu jusqu’au 1er janvier 2019, Samir Nasri a confirmé que sa carrière n’était pas encore terminée.

Néanmoins, l’alourdissement de sa sanction ne va pas l’aider à retrouver un club. En Ligue 1, Amiens était prêt à lui faire une proposition avant sa suspension, selon les informations du Courrier Picard. Christophe Pelissier recherche un successeur à Gaël Kakuta et dans cette optique, l’international français lui a été proposé par la cellule de recrutement du club, au même titre qu’un certain Bacary Sagna.

Finalement, Amiens devrait s’offrir l’international polonais Rafal Kurzawa (25 ans), qui a disputé un match lors de la Coupe du monde en Russie cet été. Un autre joueur offensif est attendu à Amiens dans les prochains jours. Et toujours selon le quotidien local, cela pourrait être l’international iranien Saman Ghoddos (24 ans), qui évolue en Suède, à Ostersunds. Mais d’autres clubs (plus riches) sont également intéressés : Rennes et Bordeaux, notamment. Le mercato s’accélère donc enfin à Amiens dans le sens des arrivées. Mais malheureusement pour la Ligue 1, Samir Nasri ne sera pas le gros coup du club picard malgré la belle idée des recruteurs amiénois.