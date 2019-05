Mercato : Pour se consoler, le Barça va bien s’offrir Griezmann !

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Suite à la terrible désillusion subie face à Liverpool en demi-finales de la Ligue des Champions mardi, le FC Barcelone va rapidement passer ses nerfs sur le marché des transferts.

Outre l’arrivée déjà bouclée de Frenkie De Jong, pour 80 millions d’euros en provenance d’Amsterdam, le club catalan veut recruter deux autres tops players : un défenseur central, qui pourrait être Matthijs De Ligt (Ajax), et un attaquant. Concernant le dossier offensif, l’heureux élu sera finalement... Antoine Griezmann. Après avoir mis de côté la piste menant à Luka Jovic (Eintracht Francfort), le FCB va s’attacher les services du champion du monde français au cours des prochaines semaines. Selon Le Parisien, Barcelone lèvera sa clause libératoire de 120 millions d’euros avant le 30 juin prochain.

Dans l’objectif de gagner des titres, le joueur de 28 ans s'apprête donc à quitter l’Atletico pour le Barça, un club avec lequel le contact n’a jamais été rompu, malgré le couac de l’été dernier, et le refus de Grizi. Pour arriver à ses fins, la formation d’Éric Abidal a proposé un contrat de cinq ans, avec un salaire progressif : 17 ME net lors de la première saison, 18 ME la seconde, 19 ME la troisième... Une proposition acceptée par le Madrilène, même s'il touche actuellement plus chez les Colchoneros (23 ME annuels). Griezmann sera donc la deuxième recrue de renom de Barcelone pour l’été 2019. Sifflé par le Camp Nou en avril dernier, lors du choc entre l’Atléti et les Blaugrana, l’international tricolore sait désormais qu'il devra rapidement trouver sa place aux côtés de Messi et de Suarez, afin de calmer la fureur des socios catalans.