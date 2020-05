Mercato : Percy Tau, le bon tuyau pour l'OL et l'OM

Dans : Mercato.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, l’OL et l’OM pourraient cibler des joueurs en commun dans l’optique du mercato.

Cet été, Marseille et Lyon pourraient par exemple avoir la volonté de recruter au moins un attaquant axial afin d’étoffer leur effectif. Pour l’heure, peu de noms ont filtré que ce soit dans la capitale des Gaules ou dans la cité phocéenne. Mais selon Anele Ngcongca, ancien joueur de Genk et de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, un joueur coche toutes les cases pour rejoindre les rangs de l’OL et de l’OM. Il s’agit de Percy Tau, lequel réalise une saison pleine du côté de Bruges, où il est prêté par Brighton avec 30 matchs disputés pour un total de 4 buts et 8 passes décisives.

« Il est temps que Percy aille se lancer un défi en France » a indiqué son ancien coéquipier en Afrique du Sud, dans le média Far Post. « Les périodes de prêt répétées ne sont pas du tout une bonne chose pour lui. Maintenant, il doit jouer pour des équipes de haut niveau comme par exemple l’Olympique de Marseille ou l’Olympique Lyonnais. Il doit jouer pour ces équipes qui disputent régulièrement l’Europa League ou la Ligue des Champions. Il est facile pour les recruteurs d’aller repérer des joueurs en Belgique. C’est pour cela que c’est le bon moment pour Percy de signer dans un bon club » a indiqué son ancien coéquipier, persuadé que Percy Tau croulera sous les offres lors du prochain mercato. Reste à voir si, comme Anele Ngcongca, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se positionneront.