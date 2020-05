OM : Niang à Marseille, une info XXL change tout !

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto la saison prochaine, l’OM a jeté son dévolu sur Mbaye Niang.

Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues cette saison avec Rennes, le Sénégalais est très apprécié par Andoni Zubizarreta, qui a soumis l’idée à André Villas-Boas. Grand fan de Dario Benedetto, le Portugais est également séduit par Mbaye Niang, estimant qu’il pourrait être complémentaire avec son attaquant fétiche argentin. Et selon les informations de Bilel Ghazi, il est clair que l’OM a effectué au cours des derniers mois un intense pressing auprès de Mbaye Niang pour le convaincre de poser ses valises à Marseille.

Rennes prêt à vendre Mbaye Niang, mais...

« Niang à l'OM, il y a des discussions intenses, maintenant, moi je le dis objectivement, ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire contact permanent avec son entourage et demande de temporiser et de ne pas s'enflammer face à d'autres potentielles offres, c'est-à-dire en gros "on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l'OM et ne te précipite pas" » explique Bilel Ghazi. Surtout, le journaliste de L’Equipe a dévoilé au cours d’un live sur Instagram avec Walid Acherchour une information qui change la donne dans ce dossier. Le Stade Rennais a ouvert la porte à un transfert de son attaquant lors du prochain mercato. « Maintenant, je sais depuis cette après-midi que Rennes est disposé à le laisser partir, mais il ne faut pas oublier qu'il a été acheté l'été dernier pour 14-15 M€ donc je ne le vois pas partir en-dessous de 15-20 ME. Est-ce que l'OM peut investir là-dessus ? Marseille essaye en tout cas d'en convaincre le joueur ».

Cela ne veut toutefois pas dire que Mbaye Niang va signer à l’Olympique de Marseille cet été car selon le spécialiste du mercato, un autre gros club européen est sur les rangs, prêt à doubler le dauphin du PSG. « Je ne peux pas divulguer le nom du club, mais un autre club s'est mis sur les rangs ces derniers jours et à mon sens il n'y a pas photo entre l'OM et ce club. C'est un club du Top 8 de ces deux-trois dernières années. C'est un début d'approche. Est-ce que Niang veut partir ? En tout cas, il a un bon de sortie ». Reste à voir si Marseille, en proie à quelques difficultés financières et qui devra certainement vendre avant d’acheter, sera en mesure de se positionner sur Mbaye Niang à 15 ou 20 ME. Ce n’est pas certain pour le moment…