Mercato : Paul Pogba n'ira pas au Barça, Mourinho a tapé du poing sur la table

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Les chances de voir Paul Pogba quitter Manchester United lors de ce mercato pour rejoindre le FC Barcelone sont quasiment nulles si l'on en croit plusieurs médias anglais et espagnols. Alors que mardi matin on évoquait une offre du Barça incluant deux joueurs et du cash, 50ME pour être précis, afin de faire venir le champion du monde français, c'est José Mourinho en personne qui a calmé tout le monde ces dernières heures. Visiblement très agacé par cette rumeur persistante, le Special One a fermement fait savoir à Mino Raiola qu'il perdait son temps en essayant de trouver une solution pour exfiltrer Paul Pogba de Manchester United.

Et comme le milieu offensif tricolore n'était pas non plus décidé à aller au bras de fer avec les dirigeants mancuniens, le dossier s'est subitement refermé. A trois ans de la fin de son contrat avec les Red Devils, Paul Pogba devra patienter un peu s'il veut réellement changer d'air car pour l'instant José Mourinho n'est pas décidé du tout à se passer de lui.