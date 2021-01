Mercato : Olivier Giroud regarde Tuchel dans les yeux

Dans : Mercato.

En manque de temps de jeu sous les ordres de Frank Lampard, Olivier Giroud va-t-il se relancer avec le nouveau manager de Chelsea Thomas Tuchel ? Dans la dernière ligne droite du mercato, l’avenir de l’attaquant français se trouve entre les mains de l’Allemand.

Olivier Giroud commence à en avoir l’habitude. A chaque mercato, son nom alimente les rumeurs de transferts. Il faut dire que sa situation n’évolue jamais vraiment. L’attaquant de Chelsea traverse parfois de bonnes périodes dans la saison mais finit toujours par retrouver le banc des remplaçants. Du coup, on l’annonce de nouveau sur le départ pendant ce mercato hivernal. Reste à savoir ce qu’en pense Thomas Tuchel. En effet, le nouveau manager des Blues pourrait changer la donne. Si son prédécesseur Frank Lampard ne lui accordait qu’un temps de jeu limité, le Français aura peut-être davantage d’opportunités sous les ordres de l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

Une discussion s’impose entre les deux hommes sachant que Giroud pourrait être confronté à un choix important. Car selon le Corriere dello Sport, la Roma, dont l’entraîneur Paulo Fonseca partage des relation difficiles avec Edin Dzeko, envisagerait de recruter l’international tricolore en cas de départ du Bosnien. Nul doute que ce projet devrait intéresser l’avant-centre dont le contrat à Chelsea expire en juin prochain. Mais on le sait, Giroud reste très attaché à son club et à la capitale anglaise. Autrement dit, s’il souhaite conserver le champion du monde, Tuchel n’aura pas besoin de grands arguments pour le convaincre de rester à l’approche de l’Euro. Et sa titularisation ce mercredi soir contre Wolverhampton est déjà un signe positif envoyé par l'ancien coach du PSG au buteur tricolore, même si le score (0-0) ne plaide pas en faveur de Giroud.