PSG : Mbappé et Neymar, c’était le Club Med avec Tuchel

Au début du mois de janvier, les joueurs du Paris Saint-Germain ont découvert une nouvelle méthode d’entraînement avec Mauricio Pochettino.

Le manager argentin de 48 ans a été choisi par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi afin de succéder à Thomas Tuchel. Sous la houlette du coach allemand, une forme de confort s’était installée au sein du vestiaire et notamment durant les entraînements, jugés peu intensifs par les joueurs en off. Se confiant au journal L’Equipe, un proche du vestiaire explique par ailleurs que les stars comme Neymar ou encore Kylian Mbappé faisaient clairement ce qu’ils voulaient à la fin de l’ère Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Autant dire que pour Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, il était grand temps de changer.

« La direction cherchait un coach plus à même de cadrer les joueurs, ayant moins peur de leur dire oui ou non, alors que Tuchel, surtout sur la fin, avait perdu de l'influence. Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu tendance à faire ce qu'ils voulaient » explique cet intime du vestiaire. Le son de cloche est identique chez un proche du joueur, allant jusqu’à dire que les échauffements de Mauricio Pochettino sont aussi intensifs que l’intégralité des entraînements de Thomas Tuchel. Le nouveau coach de Chelsea appréciera. « L'échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel. Ils travaillent. On sent que le staff fait une préparation. Probablement pour être au top physiquement face au FC Barcelone. Une grande importance est accordée au travail physique ». Des indiscrétions qui ne manqueront pas de faire réagir, alors que Thomas Tuchel était la cible des critiques depuis de longues semaines au Paris Saint-Germain. Seul l’avenir nous dira si l’Allemand était véritablement le problème n°1 du club francilien…