L'OM jure de ne pas se moquer de la Ligue 1

Par Claude Dautel

Mal embarqué en Ligue 1, l'OM pourrait être tenté de tout miser sur sa prochaine double confrontation face à l'Atalanta en Europa League. Jean-Louis Gasset s'est défendu de cela.

L'Olympique de Marseille avait l'occasion de se rapprocher des places européennes en cas de victoire mercredi lors de son match en retard contre Nice au Vélodrome. Mais le point du nul n'a pas fait les affaires de l'OM, pas plus celles du Gym, et avant la réception de Lens, dimanche soir, le club phocéen sait que ses chances de finir dans le Top 6 sont faibles alors qu'il ne reste plus que huit journées de Championnat de Ligue 1. La tentation pourrait être grande de mettre du monde au repos afin de mieux préparer la demi-finale aller contre l'Atalanta Bergame le jeudi 2 mai. En conférence de presse, deux jours avant la rencontre face à Lens, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a totalement balayé cette hypothèse, estimant que tout espoir n'était pas perdu pour son équipe, même si face à Lens sera une première balle de match.

L'OM joue ses derniers espoirs en Ligue face à Lens

⏱️ 90+5’ | #OMOGCN 2️⃣-2️⃣



⏸️ Fin du match !



Réduits à 10 pendant tout le second acte nos Olympiens obtiennent un point face aux Niçois. pic.twitter.com/ROHNpMWJK0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2024

Pour Jean-Louis Gasset, un club comme l'OM n'a pas le droit d'avoir un tel comportement. « Nous alignerons la meilleure équipe possible. Nous avons un match de championnat à jouer et je rappelle que nous sommes à 5 points de Lens, que nous affronterons dimanche. Notre objectif au classement est de terminer en position européenne. Il y aura trois points en jeu contre Lens, des points qui sont très importants dimanche, pour recoller à deux longueurs d’eux et finir ce championnat du mieux possible lors des trois derniers matchs (...) Je n'ai pas eu l'impression contre Nice, surtout en deuxième mi-temps lorsque nous étions en infériorité numérique, que les joueurs pensaient à la Coupe d'Europe. J’ai déjà dit que nous jouerions le championnat à fond jusqu'à la dernière minute, et nous le ferons », a très clairement répété l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui sait que les supporters n'apprécieraient pas vraiment que son équipe se rate face à Lens. Rappelons que l'OM n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 mars, c'était contre Nantes au Vélodrome. Depuis, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont pris deux points en cinq matches de Championnat.