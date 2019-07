Mercato : Nice fonce sur cette ancienne piste de l'OL

Dans : Mercato, OGCN, OL, Lorient.

Un temps dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et d’Arsenal, le jeune Alexis Claude-Maurice est toujours un joueur du FC Lorient. Le dossier traîne en longueur, ce qui pousse des clubs moins prestigieux à tenter leur chance. Et à en croire les informations de Soccer Link, l’OGC Nice est notamment entré dans la danse pour s’octroyer les services du jeune attaquant de 20 ans, auteur de 13 buts en Ligue 2 la saison dernière.

« Par le biais de l’agent Willy McKay, Norwich et Brighton sont officiellement entrés dans la course pour s’adjuger les services de la révélation de la saison de Ligue 2. Mais le natif de Noisy-le-Grand (93) n’est pas intéressé par le projet présenté par ces deux équipes. Et c’est une autre formation de Ligue 1 qui pourrait désormais en profiter : l’OGC Nice. Les dirigeants bretons ont accéléré ces dernières heures sur ACM et tentent de trouver un accord contractuel avec le joueur. McKay et l’ancien président de l’OM Vincent Labrune, se sont déplacés à Nice ces dernières heures et sont impliqués dans les négociations du jeune Lorientais » indique le média. Reste maintenant à voir si le club azuréen aura les armes pour lutter avec les formations anglaises. D’autant qu’Arsenal ne s’est pas définitivement retiré du dossier.