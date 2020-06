Mercato : Niang à l’OM grâce à un ancien buteur de Ligue 1 ?

Dans : Mercato.

A la recherche d’un attaquant, l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais étudient une piste au Portugal. Celle menant à l’ancien Lorientais Vincent Aboubakar.

Que les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’emballent pas trop vite, M’Baye Niang est encore loin de la cité phocéenne. Si l’attaquant du Stade Rennais a clairement ouvert la porte au club olympien, aucun accord n’a été trouvé pour le moment. En réalité, les parties concernées n’auraient même pas commencé à négocier. Il faut dire que le récent deuxième de Ligue 1, sanctionné d’une amende de 3 millions d’euros et privé de 15 % de ses futures recettes en Ligue des Champions dans le cadre du fair-play financier, possède des moyens limités. Un budget incompatible avec les exigences des Rouge et Noir qui réclameraient au moins 15 millions d’euros pour leur buteur.

Et si les Rennais faisaient volontairement traîner le deal en attendant de trouver un remplaçant ? Car pendant ce temps-là, le pensionnaire du Roazhon Park travaille sur la succession de Niang, notamment en étudiant la piste Vincent Aboubakar (28 ans). Selon le quotidien A Bola, Rennes figure parmi les prétendants du Camerounais, tout comme le Besiktas, Galatasaray et l’AS Saint-Etienne, tous au courant de la situation du joueur. En effet, l’ancien Lorientais, auteur de 16 buts en Ligue 1 en 2013-2014, est poussé vers la sortie par le FC Porto à un an de la fin de son contrat. Une bonne occasion à saisir pour un buteur ayant déjà fait ses preuves dans le championnat français.