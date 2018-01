Mercato : MU prêt à faire pleurer Griezmann pour avoir Alexis Sanchez

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Désireux de renforcer son effectif en vue de la deuxième partie de saison, Manchester United est prêt à faire une folie de plus pour recruter Alexis Sanchez.

L'été dernier, Manchester United a fait son maximum en tentant d'attirer Griezmann, Bale, voire même Cristiano Ronaldo, dans ses filets. Sans réussite finale, mais qu'importe puisque le club mancunien est passé à autre chose cet hiver. Distancé dans la course au titre en Premier League, à 15 points de Man City, les Red Devils veulent recruter des galactiques pour tout rafler la saison prochaine. Et cette volonté commence dès maintenant, puisque selon le Daily Mail, MU veut faire une très belle offre à Alexis Sanchez. À six mois de la fin de son contrat à Arsenal, l'attaquant chilien devrait faire ses valises en janvier. Mais pour aller où ? Probablement à Manchester, mais le lieu exact entre City et United n'est pas encore connu...

Les clubs rivaux se livrent un véritable bras de fer pour arracher l'ancien joueur du Barça. L'équipe de Pep Guardiola, qui semble avoir les faveurs de Sanchez, est prête à débourser 20 ME de transfert, mais MU souhaite proposer bien plus. Outre une probable offre de 30 ME aux Gunners, la formation de Jose Mourinho envisage de proposer à Alexis de devenir le footballeur le mieux payé d'Angleterre avec un salaire annuel de 19 ME. Une sacrée offre qui fait réfléchir l'attaquant de 29 ans, qui n'a pas encore pris de décision, mais qui se frotte déjà les mains. Cette guerre entre les deux Manchester fait aussi les affaires d'Arsenal, qui pensait perdre Alexis Sanchez gratuitement à l'issue de la saison... Ah, ce mercato.