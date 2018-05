Mercato : MU plutôt que le PSG, un avis qui compte pour Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato, PSG, Liga, Foot Europeen, Premier League.

A 33 ans, Cristiano Ronaldo démontre à chaque match important qu’il est encore loin d’être sur le déclin.

Même si la machine a parfois du mal à se mettre en marche au début de la saison, le Portugais est toujours au rendez-vous des rencontres phares, et personne ne s’en plaint au Real Madrid. Encore sous contrat jusqu’en juin 2021, le quintuple Ballon d’Or n’est pas vraiment en période ouverte de négociation, mais si son nom n’est jamais bien loin de la rubrique transfert. Le PSG et Manchester United sont régulièrement cités comme destinations possibles, et pour la maman de CR7, le choix est vite fait. Un avis loin d’être anodin puisque Maria Dolores possède une réelle influence sur son prodige de fils, même si beaucoup de critères entreraient forcément en ligne de compte en cas de changement de club.

« Paris ? Je viens de temps en temps. La première fois c’était pour voir mon fils recevoir le Ballon d’Or. Ce fut une grande fierté. Quand je viens, je suis bien reçue par tout le monde. Pour vous dire la vérité, ça ne me dérangerait pas. Mais moi je préférerais qu’il retourne à Manchester », a livré à SFR Sport la mère de Cristiano Ronaldo, qui a le mérite d’afficher clairement sa préférence. Mais pour le moment, le Portugais est au Real Madrid, et il sera encore une fois difficile de l’en déloger tant qu’il se montrera aussi indispensable pour la Maison Blanche.