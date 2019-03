Mercato : Monaco vs Bordeaux, le duel est lancé pour ce gardien !

Dans : Mercato, Bordeaux, Monaco, Ligue 1.

Si le mercato estival est encore loin, les clubs français commencent déjà à prospecter. Et au poste de gardien de but, il semblerait que deux écuries de Ligue 1 ont l’intention d’injecter du sang neuf : les Girondins de Bordeaux et l’AS Monaco. La preuve : les deux formations surveillent avec beaucoup d’attention les matchs de Predrag Rajkovic, l’international serbe qui fait les beaux jours du Maccabi Tel Haviv.

Selon les informations obtenues par le compte Euro-United, les directions respectives des Girondins et de l’AS Monaco apprécient énormément le gardien de but, jugé comme très prometteur dans son pays. Reste à voir pour quel prix sera disponible cet espoir de 23 ans, qui pourrait donc venir concurrencer Benoît Costil à Bordeaux ou Danijel Subasic à Monaco. Preuve en tout cas que les deux clubs ont l’intention de faire bouger les lignes à ce poste. Une petite surprise du côté de l’ASM, où le Croate est revenu en grande forme depuis le retour de Leonardo Jardim… Affaire à suivre.