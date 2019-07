Mercato : Monaco et le PSG à la lutte pour ce Portugais

Dans : Mercato, Monaco, PSG.

Avec le départ de Daniel Alves, le Paris Saint-Germain a de quoi faire en ce qui concerne le poste d’arrière droit.

Thomas Meunier, qui devrait rester, a de grandes chances de débuter la saison comme titulaire. Colin Dagba est perçu comme une doublure de qualité et en pleine progression. Et enfin, Thilo Kehrer peut jouer à ce poste même s’il n’y semble pas particulièrement à l’aise. Néanmoins, le PSG cherche visiblement un joueur de complément dans ce secteur de jeu affirme la presse portugaise.

Le Diario de Noticias annonce ainsi que le champion de France s’est renseigné sur Cedric Soares, prêté la saison passée par Southampton à l’Inter Milan, et qui ne sera pas retenu par les Saints. Une situation qui intéresse Paris donc, mais aussi l’AS Monaco qui pense que Djibril Sidibé peut quitter la Principauté cet été en cas de belle offre. Une concurrence pour le moment très théorique pour le Portugais de 27 ans, acheté pour 7 ME il y a quatre ans par le club côtier, et qui possède désormais une valeur estimée à 8 ME.