Mercato : Monaco défie l'Angleterre pour ce transfert à 12 ME

Dans : Mercato, LOSC, Monaco, Premier League.

Cet été, le mercato devrait être très mouvementé à l’AS Monaco avec notamment des renforts attendus dans le secteur défensif. Excellent avec Montpellier l’an prochain, Benjamin Lecomte devrait rapidement rejoindre la Principauté. Et à en croire La Voix du Nord, il pourrait être rejoint par un Lillois, auteur d’une grosse saison sous les ordres de Christophe Galtier : Adama Soumaoro.

En effet, Leonardo Jardim apprécie tout particulièrement le profil du capitaine lillois de 27 ans et pousserait ses dirigeants à faire le forcing pour obtenir sa signature. Reste que dans ce dossier, la concurrence est féroce avec de très riches clubs de Premier League également sur les rangs, notamment Everton et Crystal Palace. Cette émulation autour de Soumaoro devrait en tout cas permettre aux Dogues de récupérer une belle indemnité de transfert, probablement comprise entre 12 et 15 ME.