OM ‍: Quatre stars sur le départ, Benatia fait le tri

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato estival sera chaud à l’OM, qui a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour le poste d’entraîneur et qui va devoir rebâtir un effectif compétitif pour de nouveau jouer les premiers rôles.

Pablo Longoria est un spécialiste des mercatos agités, le président de l’Olympique de Marseille, épaulé par son conseiller Mehdi Benatia, devrait faire honneur à sa réputation cet été. Malgré une demi-finale de l’Europa League, la saison du club phocéen est indiscutablement un échec. Huitième de Ligue 1 à quatre journées de la fin, l’OM aura pour ambition de se rebâtir un effectif compétitif pour de nouveau jouer les premiers rôles en championnat. Pour cela, le club phocéen a une idée en tête selon L’Equipe : articuler son projet autour de deux joueurs cadres cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi.

Paulo Fonseca à l'OM, Longoria a choisi https://t.co/wFYN87nOiQ — Foot01.com (@Foot01_com) April 26, 2024

En ce qui concerne le défenseur argentin, l’OM souhaite le prolonger de deux ans avec une très généreuse revalorisation salariale. L’objectif du club est d'en faire le taulier de la défense, celui qui devra épauler des joueurs plus jeunes mais très prometteurs comme Bamo Meïté ou Quentin Merlin, qui sont certains de rester au club cet été. En ce qui concerne les autres cadres de l’équipe actuelle, leur maintien dans l’effectif la saison prochaine n’est en revanche pas assurée. Le quotidien sportif affirme que Chancel Mbemba et Jonathan Clauss sont par exemple susceptibles de quitter l’OM alors que leur contrat expirera en juin 2025.

Mbemba, Clauss, Veretout et Kondogbia sur le départ ?

Marseille sera à l’écoute des offres dans l’espoir de ne pas les voir partir libres pour zéro euro dans un an. Deux autres joueurs cadres à gros salaire ne seront pas retenus, malgré leur saison correcte : Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. En revanche, l’OM souhaite continuer à s’appuyer sur Amine Harit et Iliman Ndiaye, deux éléments qui ont la confiance de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. Ensuite, le futur coach aura bien sûr son mot à dire sur l’effectif et sur les joueurs à conserver. Pour rappel et comme indiqué sur Foot01, Paulo Fonseca (Lille), en fin de contrat avec les Dogues à la fin de la saison, est la priorité absolue de l’état-major marseillais. Un temps évoquée, la piste Christophe Galtier a, elle, été enterrée.